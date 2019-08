SIMONA HALEP LA US OPEN | Cand se joaca meciul Simona Halep - Nicole Gibbs. Halep spune ca nu si-a fixat ca obiectiv trofeul: "Am incredere, dar nu am asteptari clare"

Simona Halep a vorbit inaintea debutului la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Simona Halep a fost oprita vineri de jurnalista italianca Victoria Chiesa pentru a acorda un interviu site-ului oficial al Openului American. Simona a afirmat clar ca nu si-a impus siesi un obiectiv clar pentru acest turneu, dar in acelasi timp este constienta ca are jocul potrivit pentru a castiga turneul si ca vrea sa dea totul in fiecare meci pe care il va juca la editia 2019 a US Open.

Simona Halep va debuta marti-seara, dupa ora 20:00, impotriva americancei Nicole Gibbs, numarul 135 WTA. Simona conduce cu 1-0 scorul intalnirilor directe.

Simona Halep: "Nu simt presiunea de a realiza ceva maret. Ce vine acum, vine ca un bonus"

Simona s-a declarat multumita de starea sa psihologica, in ceea ce priveste increderea in propriile forte, dar in acelasi timp a lasat de inteles ca victoria de la Wimbledon nu este un indicator sigur al unui traseu bun la US Open: "Inca muncesc, inca sunt motivata sa castig turnee. In perioada recenta am inceput sa ma simt din ce in ce mai des ca sunt capabila sa reusesc acest lucru. Dupa victoria de la Wimbledon, increderea mea este la cote inalte, dar acest lucru nu inseamna ca va fi la fel si in aceasta saptamana", a mai spus Halep.

"Nu vreau sa-mi desemnez asteptari clare de la mine. Vreau sa o iau zi cu zi si sa vad cat de buna pot sa fiu in fiecare competitie pe care o joc", a declarat Simona Halep in nota sa obisnuita referitor la abordarea unui turneu important.

"Simt ca am jocul potrivit si conditia fizica necesara pentru a castiga un turneu de mare slem, intrucat deja am reusit acest lucru de doua ori (n.r. a castigat Roland Garros in 2018 si Wimbledon in 2019). Nu e usor insa sa incep un grand slam si sa ma gandesc la acest lucru. Niciodata nu ma gandeam ca voi castiga turneul. Doar merg acolo, dau tot ce am la fiecare meci pe care il joc. Daca lucrezi din greu, ai o sansa mai buna la victorie. Asadar, asta este mentalitatea mea si o voi pastra pentru totdeauna", a declarat Halep.

Simona Halep: "La New York e galagios, e diferit, sunt multi oameni in jur"

"Incep sa ma obisnuiesc tot mai bine cu atmosfera de la New York City. Incerc sa ma ajustez cat mai mult la acest mediu. E galagios, e diferit, sunt multi oameni in jur. Mi-ar placea aici, ca spectator. Ca jucatoare insa e un pic mai greu pentru mine, dar ma acomodez de la an la an tot mai bine", a conchis Halep.

Simona Halep va debuta marti, 27 august la US Open si spera sa ramana la New York City pana in data de 7 septembrie, cand este programata finala turneului feminin.