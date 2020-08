Simona Halep - Magdalena Frech, LIVE dupa ora 15:00 | Simona Halep are drum liber catre semifinale: portretul adversarei din sferturi

Simona Halep este favorita certa in meciul pe care il va juca azi in sferturile de finala.

Simona Halep se dueleaza astazi in sferturile de finala ale competitiei WTA International de la Praga cu ocupanta locului 174 in clasamentul WTA, poloneza Magdalena Frech in varsta de 22 de ani. Va fi prima intalnire directa intre cele doua jucatoare.

Partida este programata sa inceapa dupa ora 15:00, iar invingatoarea va juca in semifinalele turneului fie cu Sara Sorribes Tormo, fie cu invingatoarea meciului dintre Irina Begu si Leonie Kung.

Pentru a accede in aceasta faza competitionala, Magdalena Frech le-a invins pe Gabriela Ruse (173 WTA) si Arantxa Rus (70 WTA), scor 7-6, 6-3, respectiv 6-3, 2-6, 6-4.

"M-am uitat la meciul dinaintea mea, a jucat un meci foarte lung si foarte strans. Este o jucatoare care lupta foarte mult. Nu cred ca loveste foarte puternic, dar nu greseste, ceea ce e complicat", a declarat Simona Halep, prefatand aceasta partida drept incomoda, intrucat stilul de joc al oponentei sale se aseamana cu al sau.

Primul sfert de finala jucat la Praga s-a incheiat nepotrivit pentru Ana Bogdan, care a fost nevoita sa se retraga din cauza unor probleme serioase la piciorul stang, in ciuda faptului ca avea 5-2 avantaj in primul set contra Kristynei Pliskova.

Programul sferturilor de finala ale turneului WTA de la Praga

Ana Bogdan vs. Kristyna Pliskova 5-2 ret.

Eugenie Bouchard vs. Elise Mertens

Simona Halep vs. Magdalena Frech

Sara Sorribes Tormo vs. Irina Begu / Leonie Kung