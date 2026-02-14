Fostul portar de la AS Roma, Fiorentina și Ajax Amsterdam ar putea reveni în Superliga României, acolo unde a mai antrenat-o pe Rapid. Farul Constanța discută deja cu Lobonț în vederea unei colaborări, scrie iamsport.ro.

Bogdan Lobonț, în negocieri cu Farul Constanța!

După ce și-a încheiat recent cursul de director sportiv, Lobonț ar putea colabora cu Farul Constanța pentru un post în conducerea clubului. Mutarea ar depinde și de o eventuală numire a lui Gică Hagi pe postul de selecționer al echipei naționale.

Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un acord. Până atunci, Farul Constanța se pregătește pentru următoarele meciuri din sezonul regulat, după ce pare să fi ieșit din cursa pentru un loc de play-off.

În următoarea etapă, fosta campioană va primi vizita celor de la Rapid, una dintre echipele cu pretenții la titlu din Superliga României.

Bogdan Lobonț și-a început cariera de antrenor în 2018, la Universitatea Cluj, pe vremea când ”studenții” evoluau în Liga 2.

A urmat o scurtă perioadă în departamentul de scouting de la AS Roma, iar apoi a fost selecțoner al naționalei U20 și antrenor de portari la Rapid.