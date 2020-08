STIM adversara Simonei Halep din sferturile turneului de la Praga | Putem avea FINALA ROMANEASCA in capitala Cehiei

Simona Halep va juca in sferturile de finala ale turneului WTA International de la Praga cu poloneza Magdalena Frech, ocupanta locului 174 in clasamentul mondial.

Pentru a accede in aceasta faza competitionala, Magdalena Frech le-a invins pe Gabriela Ruse (173 WTA) si Arantxa Rus (70 WTA), scor 7-6, 6-3, respectiv 6-3, 2-6, 6-4.

Magdalena Frech are 22 de ani si nu s-a mai duelat cu Simona Halep pana in prezent. Invingatoarea meciului Halep - Frech va juca in semifinale impotriva Sarei Sorribes Tormo / Irinei Begu / Leoniei King.

In faza sferturilor de finala vor fi cel putin doua romance, Simonei Halep alaturandu-i-se Ana Bogdan, care isi va masura fortele cu sora Karolinei, Krystina Pliskova.