Simona Halep-Polona Hercog, LIVE 17:00 www.sport.ro | "Mai joci daca vei avea un copil?" Raspunsul dat de Simona Halep la Praga

Simona Halep o felicita pe Patricia Tig pentru curajul de a pleca de acasa cu fetita ei de 2 ani pentru turneul de tenis de la Praga.

Simona spune ca n-ar putea sa o faca: i-ar fi prea frica. Halep planuieste sa mai joace cateva sezoane, apoi sa se dedice vietii de familie si sa faca un copil.

"Am vazut ca Patricia e cu cea mica la Praga. E foarte curajoasa, nu cred ca as fi in stare sa fac asta. Mi-as dori sa se incheie cariera cand va fi sa am un copil. Nu stiu inca, socotelile nu se potrivesc intotdeauna. Obiectivul meu e sa joc la nivel inalt cativa ani, apoi o sa ma retrag cand o sa ma hotarasc sa fac un copil", a spus Simona la Digisport.

Halep revine intr-un turneu WTA la Praga, in meciul contra Polonei Hercog. Partida se va disputa luni, in jurul orei 17;00, si va fi live text pe www.sport.ro.

Simona ar fi trebuit sa participe si la Palermo, saptamana trecuta, dar a decis in ultima clipa sa nu mai faca deplasarea in Sicilia.

"A fost un pic ciudat sa plec din nou, parca nu-mi aduceam aminte cum e la un turneu. N-a fost placut sa zbor cu masca, dar trebuie sa ma protejez ca sa fiu sanatoasa. M-am testat acasa, am fost testata si aici, la Praga. Hotelul este doar al sportivilor, nu intra nimeni. Nu poti sa dai mana cu nimeni, stam la distanta, ne salutam, vorbim. Mi-a fost dor de circuit, e o atmosfera placuta", a dezvaluit Simona.