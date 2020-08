"Sper ca voi juca mai bine maine decat am jucat azi" | Cum se simte Simona Halep dupa time-out-ul medical

Epuizata dupa al doilea meci consecutiv care a depasit borna de doua ore, Simona Halep s-a oprit cu rabdare sa ofere interviul de dupa incheierea meciului si a transmis mult calm inaintea sfertului de finala pe care il va juca maine impotriva Magdalenei Frech.

Halep a admis ca serviciul sau nu a functionat la parametri potriviti azi, Simona comitand 10 duble greseli, dar a lasat de inteles ca durerile musculare din zona umarului au jucat in rol in aceasta contraperformanta.

"Adversara mea a jucat grozav azi, mi-a fost greu sa imi gasesc ritmul. Am incercat insa sa raman concentrata pe fiecare minge in parte si sa nu mai ratez mingi, iar in final am reusit sa-mi gasesc ritmul," a declarat Simona Halep la sfarsitul meciului castigat, scor 3-6, 7-5, 6-2 impotriva numarului 8 WTA la dublu, Barbora Krejcikova.

Intrebata despre cele 10 duble greseli comise azi, Simona Halep a replicat: "Serva mea nu e grozava in acest moment, continui sa lucrez la ea si sper ca va fi din ce in ce mai buna, pe zi ce trece. Umarul mi-a fost incordat, dar sper ca ma voi recupera bine si voi juca mai bine maine decat azi. Am simtit muschiul umarului foarte tensionat, iar dupa pauza medicala am putut servi mai bine. Sunt multumita ca a functionat," a adaugat Simona Halep referitor la time-out-ul medical luat inaintea inceperii setului 3.

Despre urmatoarea sa adversara, Magdalena Frech, Simona a declarat urmatoarele: "Am vazut-o jucand, e o luptatoare, va fi un meci interesant; nu am mai jucat cu ea pana acum, deci va fi ceva nou, abia astept," a incheiat Simona Halep.