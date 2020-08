"Sper sa mai pot merge maine dimineata!" :) Simona Halep, extenuata dupa 2 ore si jumatate de tenis, a uitat ca viitoarea sa adversara nu mai este numarul 1 WTA la dublu

Simona Halep a povestit experienta primului meci jucat pe timp de pandemie, relatand ca oboseala acumulata dupa cele doua ore si 32 de minute de joc o face sa se gandeasca daca va mai putea merge maine dimineata.

Avand un meci de dublu programat miercuri alaturi de Barbora Strycova, Simona Halep ia in calcul retragerea din proba de dublu pentru a se conserva in perspectiva meciului urmator de pe tabloul de simplu, cu Barbora Krejcikova, jucatoare pe care Simona Halep si-o aminteste inca de cand cehoaica era numar 1 WTA in proba de dublu.

"Pentru ca a fost mai greu pentru ea la inceput de meci, a fost mai emotiva decat mine, probabil, dar am jucat bine, am inceput meciul foarte solid, cu o tactica foarte buna. Dupa aceea insa a inceput sa dea niste scurte si mi-a rupt ritmul, ceea ce a facut foarte bine si si-a ridicat foarte mult nivelul de joc, dar a contat foarte mult ca am ramas concentrata pe joc si nu am cedat deloc; faptul ca am castigat din nou 7-6 in decisiv, asa cum am terminat in februarie a fost placut, imi da incredere si ma bucur ca am putut sa stau pana la final si sa castig," a declarat Simona Halep dupa victoria scor 6-1, 1-6, 7-6 impotriva Polonei Hercog.

"E greu sa spun ce am de imbunatatit, mereu e ceva de lucrat. Serviciul n-a mers aproape deloc, in schimb sunt multumita de celelalte lovituri. A fost greu sa imi gasesc pasii, sa stau fizic un meci intreg; am obosit dupa primele doua seturi, dar e ceva normal, pentru ca nu am mai jucat un meci oficial de mult timp si ma asteptam sa intampin greutati," a adaugat Halep intr-un interviu acordat jurnalistului Gabriel Morariu.

"Sper sa mai pot sa merg maine dimineata (rade), ca sunt foarte obosita si am dureri peste tot, dar e un lucru normal, din nou spun asta. Ma astept sa jucam relaxate, chiar am vorbit cu ea inainte de meci si mi-a spus ca trebuie sa ne simtim bine; nici ea nu e in forma maxima, nici eu nu sunt, dar va fi placut, suntem relaxate amandoua," a afirmat Simona Halep pentru Digi.

"Greu sa-mi mai aduc aminte un meci de acum patru ani, pentru ca au fost foarte multe de atunci. In schimb o cunosc foarte bine pentru ca este in continuare numarul 1 la dublu (n.r. de fapt, Barbora Krejcikova este numarul 8 WTA in proba de dublu) siam avut ocazia sa o urmaresc de foarte multe ori la turnee. Este o jucatoare cu joc foarte solid, drept, plat. Va fi dificil, pentru ca loviturile ei au alte unghiuri, jucand la dublu foarte bine, dar sunt increzatoare. Sper sa fiu din nou apta 100% pe teren si sa castig," a mai spus campioana en-titre de la Wimbledon.

"A fost o bucurie foarte mare ca am reusit sa castig acest meci. Pentru toata lumea e importanta revenirea; conditiile au fost putin ciudate. Pentru prima data mi s-a intamplat sa intru cu masca pe teren, sa stau la distanta de adversara, de arbitra. N-a fost usor dar trebuie sa ne acomodam, respectam regulile si, cu siguranta, o sa fie din ce in ce mai bine. Eu imi doresc tare mult sa revenim la normal," a completat Simona Halep.