Simona Halep - Barbora Krejcikova, LIVE dupa ora 15:00 | Simona Halep lupta pentru un loc in sferturi la Praga! 

Simona Halep va juca in aceasta dupa-masa pentru un loc in sferturile de finala ale WTA International Praga.

Simona Halep a revenit cu succes in circuitul WTA, dupa o pauza de 172 de zile intre ultimele sale doua meciuri oficiale. In primul tur al turneului din Praga, numarul 2 mondial a trecut in 2 ore si 32 de minute de joc de slovena Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6, iar in optimile de finala o asteapta reprezentanta gazdelor, Barbora Krejcikova, jucatoare pe care o conduce cu 1-0 in ceea ce priveste istoricul meciurilor directe.

Singurul duel inregistrat intre Simona Halep si Barbora Krejcikova (118 WTA) a avut loc la Bucuresti in editia 2016 a turneului BRD Nastase Tiriac Trophy, cand romanca s-a impus in faza 16-imilor de finala in trei seturi, 3-6, 6-1, 6-1.

Barbora Krejcikova a ajuns in optimile competitiei WTA International Praga dupa o victorie cu 6-4, 6-3 impotriva numarului 86 WTA, Patricia Maria Tig, la capatul unui meci care a durat o ora si 46 de minute.

Krejcikova, actualmente in afara primei sute mondiale in proba individuala, dar in top 10 WTA la dublu e fost numar 1 WTA si are 6 titluri WTA in palmares.

"O cunosc foarte bine pentru ca este in continuare numarul 1 la dublu (n.r. de fapt, Barbora Krejcikova este numarul 8 WTA in proba de dublu) si am avut ocazia sa o urmaresc de foarte multe ori la turnee. Este o jucatoare cu joc foarte solid, drept, plat. Va fi dificil, pentru ca loviturile ei au alte unghiuri, jucand la dublu foarte bine, dar sunt increzatoare. Sper sa fiu din nou apta 100% pe teren si sa castig", a declarat Simona Halep inaintea meciului din optimile de finala.

Simona Halep vs. Barbora Krejcikova este programat sa inceapa in jurul orei 16:00, iar invingatoarea dintre cele doua isi va masura fortele pentru un loc in semifinale cu jucatoarea mai buna din optimea Magdalena Frech (174 WTA) - Arantxa Rus (70 WTA).