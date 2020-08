Simona Halep castiga eroic dupa sase mingi de meci ratate si are CULOAR catre trofeu! Cu cine va juca urmatoarea partida si care este traseul virtual spre finala

Din articol Traseul Simonei Halep la turneul de la Praga

Traseul virtual al Simonei Halep la Praga lasa loc de sperante pentru castigarea trofeului.

Simona Halep a invins-o in primul tur al competitiei WTA de la Praga pe slovena Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6, dupa 2 ore si 32 de minute de joc si sase mingi de meci ratate.

In optimile de finala, numarul 2 WTA o va avea ca oponenta pe cehoaica in varsta de 24 de ani, Barbora Krejcikova, care a invins-o 6-4, 6-3 pe Patricia Maria Tig in turul inaugural.

Daca in compania Barborei Krejcikova a mai jucat o singura data - in 2016 la Bucuresti, scor 3-6, 6-1, 6-1 -, Simona Halep se va duela in sferturi cu invingatoarea dintre Arantxa Rus si Magdalena Frech / Gabriela Ruse.

In semifinale, Simona va infrunta una dintre urmatoarele jucatoare: Irina Begu, Sara Sorribes Tormo, Barbora Strycova, Laura Siegemund, Bolsova Zadoinov, Leonie Kung sau Ahmed Abdelaziz.

In ultimul act al turneului, Simona Halep ar putea disputa trofeul cu Elise Mertens, Eugenie Bouchard sau Lesia Tsurenko.