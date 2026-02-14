VIDEO Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“

Amir Kiarash
Fostul internațional e și acum o figură emblematică printre jucătorii străini care au evoluat, de-a lungul anilor, în Orientul Mijlociu.

Mirel RadoiAl Hilalromanii din zona araba
Mirel Rădoi (44 de ani) a fost printre jucătorii români despre care s-a spus, nu o dată, că ar fi meritat să-și treacă în CV echipe de nivel înalt din fotbalul european.

Din păcate pentru fostul „închizător“, când era în formă, el a ratat diferite transferuri, ba din cauza pretențiilor exagerate ale lui Gigi Becali, ba din cauza unor accidentări. Cel mai mare ghinion l-a avut Mirel, când s-a „rupt“ în momentul în care era în vizorul Interului, formație antrenată de marele Jose Mourinho în acel moment.

Din fericire pentru Rădoi, el și-a asigurat, totuși, liniștea financiară, prinzând un transfer bănos, la Al-Hilal (Arabia Saudită). În 2009, Cosmin Olăroiu l-a luat acolo, iar Mirel, prin prestațiile sale stelare, și-a câștigat locul în inimile arabilor.

17 ani de la golul fabulos al lui Rădoi

Cât timp a jucat în Asia, fostul căpitan al roș-albaștrilor a îmbrăcat tricoul celor de la Al-Hilal, Al-Ain (Emirate), Al-Ahli (Emirate) și Al-Arabi (Qatar). Nicăieri însă, Rădoi n-a ajuns la nivelul de popularitate pe care l-a dobândit, la Al-Hilal! Dovadă și faptul că acum, când s-au implinit 17 ani de la golul său fabulos, în derby-ul cu Al-Nassr Riad, fanii și-au adus aminte de el.

A fost o seară de neuitat! Un thriller, încheiat cu o victorie pentru echipa noastră cu un gol de legendă al lui Rădoi“, au scris arabii pe rețelele de socializare, distribuind și reușita spectaculoasă a lui Mirel, care poate fi văzută aici.

Publicitate
