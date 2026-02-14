Petrolul s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 2-1, într-un meci jucat la Ploiești din etapa 27 de Superliga.

Golurile ploieștenilor au fost marcate de Hanca (65') și de Dumitrescu (88'), în timp ce de la piteșteni a marcat Bettaieb.

Marius Lăcătuș a făcut praf CCA după reacția de la miezul nopții

Radu Petrescu un gol care a părut perfect valabil al lui FC Argeș și au apărut mai multe reacții dure legate de respectiva fază.

Momentul controversat a avut loc în minutul 85 al meciului, când Radu Petrescu a decatat fault în atac, iar imediat după FC Argeș a înscris. Din cauză că arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă VAR-ul nu a putut să intervină.

Marius Lăcătuș a fost întrebat despre reacția promptă a Comisiei Centrale a Arbitrilor. Legenda Stelei nu a fost mulțumită de momentul în care a oferit reacția CCA.

”Exact (n.r. că a fost penibil momentul în care s-a dat comunicatul CCA), cred că e primul comunicat făcut după un meci, imediat. Nu am mai văzut așa ceva!”, a spus Marius Lăcătuș la Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FC Argeș ar putea pierde locul de play-off la finalul acestei etape, în timp ce Petrolul a urcat pe poziția a 12-a.