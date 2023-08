Jaqueline Cristian, locul 122 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Praga.

Cristian a învins-o în optimi pe sportiva columbiană Emiliana Arango, numărul 181 mondial, scor 6-4, 6-3, într-o oră şi jumătate.

În faza următoare, românca o va întâlni pe favorita 8, jucătoarea din Ucraina Kataryna Baindl (98 WTA).

Prin accederea în sferturi, Cristian şi-a asigurat un premiu de 6.418 dolari şi 60 de puncte.

În runda precedentă, Jaqueline Cristian (122 WTA) o eliminase, scor 6-4, 4-6, 6-4, pe Marie Bouzkova (39 WTA), turneul WTA 250 din capitala Cehiei.

Jaqueline continues to play great again today. She faced a less experienced opponent in Arango, who tried to give Jaqueline a fight, but Jaqueline took it all and raised her level to beat her. Jaqueline Cristian defeated Emiliana Arango 6-4, 6-3. Jaqueline will face Kateryna… pic.twitter.com/a6fVObcq7W