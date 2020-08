Dupa 171 de zile, Simona Halep joaca din nou meci oficial | Cu ce campioana de Grand Slam va face echipa in proba de dublu

La 171 de zile de la finala castigata in fata Elenei Rybakina la WTA Dubai, Simona Halep revine in turneele oficiale de tenis.

La Praga, numarul 2 WTA din proba de simplu va face pereche cu numarul 2 WTA al probei de dublu, cehoaica Barbora Strycova (34 de ani).

In primul tur, echipa Halep/ Strycova le vor avea ca oponente pe Veronika Kudermetova (28 WTA la dublu) si Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA la simplu). In cazul unei victorii, Simona si Barbora vor accede in sferturile de finala, unde ar putea intalni principala favorita la castigarea turneului, perechea formata din Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova.

"Joc cu o campioana de la Wimbledon si sunt foarte emotionata. Stiu ca ne vom distra si sper ca va intelege daca voi mai gresi mingi usoare la fileu", a declarat Simona Halep prefatand primul meci oficial pe care il va juca din 22 februarie 2020.

Atat Simona Halep, cat si Barbora Strycova sunt campioane en-titre a turneului de la Wimbledon. Strycova a castigat proba de dublu feminin, alaturi de Hsieh Su-Wei, dar s-a calificat si in semifinalele probei de simplu, unde a pierdut in fata jucatoarei pe care Simona Halep avea sa o invinga la scor in finala, Serena Williams.

Halep / Strycova vs. Kudermetova / Pavlyuchenkova este programat sa inceapa nu mai devreme de ora 16:30, ora Romaniei.

In cursul zilei de azi, Romania va fi reprezentata la WTA Praga si de Gabriela Ruse, care va juca impotriva Tamarei Korpatsch in ultimul tur al calificarilor, dar si de echipele alcatuite din Monica Niculescu / Raluca Olaru, respectiv Ana Bogdan / Patricia Tig, care se vor duela cu Eikeri / Lechemia si Marozava / Sizikova.