Simona Halep - Elise Mertens, LIVE de la 14:30 | Simona Halep joaca in marea finala impotriva Elisei Mertens pentru al 21-lea trofeu WTA al carierei

In cele patru tururi care au precedat finala, Simona Halep a stat cu o ora si 35 de minute mai putin pe teren decat Elise Mertens.

Simona Halep este favorita in finala turneului WTA International de la Praga, avand-o ca oponenta pe belgianca Elise Mertens, numar 23 WTA, jucatoare in fata careia a pierdut o data, dar a invins-o de trei ori, iar doua dintre victorii au avut loc tocmai pe zgura, suprafata folosita in clubul de tenis Sparta Praga.

Halep si Mertens s-au intalnit intaia data intr-un meci oficial in luna mai a anului 2018, cand Simona se impunea in 16-imi la Madrid, scor 6-0, 6-3. O luna mai tarziu, Halep o invingea pe Mertens in optimile competitiei de la Roland Garros, 6-2, 6-1.

Simona Halep - Elise Mertens 3-1 la meciurile directe, 2-0 pe zgura

In 2019 insa, Mertens a intors scorul si a trecut de Simona Halep in finala turneului WTA de la Doha, partida incheindu-se 3-6, 6-4, 6-3 in favoarea belgiencei.

Cea mai recenta intalnire directa intre Mertens si Halep s-a consumat in acest an, la Australian Open, cand Simona si-a adjudecat calificarea in sferturi cu un dublu 6-4.

Pentru a accede in finala intrecerii de la Praga, prima competitiei dupa o pauza de 172 de zile fara meci oficial, Simona Halep le-a invins pe Polona Hercog si Barbora Krejcikova in trei seturi, iar pe Magdalena Frech si Irina Begu in minimum de seturi.

Tot doua seturi a pierdut si Elise Mertens in parcursul spre finala, in fata Jasminei Paolini si a Eugeniei Bouchard, reusind sa le invinga la zero pe Camila Giorgi si Kristyna Pliskova.

In cele patru meciuri jucate la Praga in proba individuala, Simona Halep a stat pe teren 7 ore si 10 minute, pe cand Elise Mertens a jucat 8 ore si 45 de minute.