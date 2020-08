Simona Halep, pregatita de sferturile de la Praga! Ce spune de viitoarea adversara: "Nu greseste, ceea ce e complicat!"

Sportiva noastra se pregateste sa dea piept in sferturi cu Magdalena French, locul 174 WTA.

Simona Halep a reusit sa o invinga astazi pe Barbora Krejcikova cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2. Romanca nu a practicat un joc stralucit fiind impiedicata si din cauza unei contracturi in zona gatului, insa a reusit sa se impuna pana la urma. Fiind in continuare pe locul 2 WTA, Halep considera ca va progresa treptat mai ales dupa o astfel de perioada de pauza si se gandeste deja la urmatoare partida.

"A fost un meci interesant. Fiind o jucatoare extraordinara de dublu, e complicat sa joci. Are alte unghiuri, altă replica la anumite mingi. Mă bucur tare mult ca am reusit sa castig. Am jucat suficient de bine ca sa pot sa castig meciul.

A fost mai bine decat data trecuta. Nu o sa progresez de la o zi la alta, dar daca am in cap ca trebuie sa progresez, o sa lucrez in continuare si sper sa o fac intr-o perioada destul de scurta”, a spus Halep la Digi Sport.

Halep a cerut interventia medicului in timpului partidei din cauza unei contracturi:

"Am o contractură la gat. S-a dus durerea putin pe umar. Nu cred ca a fost ceva grav, dar a fost bine ca sa-mi relaxeze putin zona ca sa pot sa lovesc mingea in continuare”

Viitoarea ei adversara va fi Magdalena French (22 de ani) din Polonia:

"M-am uitat la meciul dinaintea mea, a jucat un meci foarte lung si foarte strans. Este o jucatoare care lupta foarte mult. Nu cred ca loveste foarte puternic, dar nu greseste, ceea ce e complicat”, a incheiat Simona.