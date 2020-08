"Simona a facut un meci modest azi!" Reactia lui CTP dupa primul meci al Simonei Halep post-pandemie! De ce o va ajuta duelul de azi

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a oferit prima reactie dupa ce Simona Halep s-a impus in fata Polonei Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6.

Simona Halep a avut parte de un meci dificil la primul duel post-pandemie, insa Cristian Tudor Popescu crede ca acest lucru o va ajuta si evolutiile ei vor creste de la meci la meci.

"Banuiam ca va fi un asemenea meci. O stim pe Polona Hercoq, e o jucatoare foarte dificila si in special pentru Simona. E genul de jucatoare care o dezavantajeaza. Fiecare dintre jucatoarele mari isi au genul lor de adversare dificile. Asta este Hercoq, e o jucatoare care loveste foarte tare cu dreapta si serveste foarte bine. Astea sunt cele doua lucruri care o deranjeaza pe Simona. Serviciu puternic cu efect, ati vazut ce inalt sare mingea de la Hercoq? Simona trebuia sa loveasca peste gat pe rever. Nu conteaza ca e 46 mondial, conteaza cand cele doua jucatoare nu vin dupa 6 luni de intrerupere. 6 luni de intrerupere niveleaza valorile.

Eu nu am fost deloc linistit dupa primul set castigat de Simona cu 6-1. E genul de set care nu te ajuta sa fii in joc, l-a facut prea usor, cu nu foarte multe reusite extraordinare ale Simonei. Mai degraba i-a cedat Hercoq foarte multe puncte. Asa ceva nu te ajuta cand vii dupa o asemenea intrerupere. Aproape ca daca ar fi castigat setul asta 6-4, 7-5, ar fi fost mai linistita, pentru ca insemna ca e mai mult in joc. Dupa un set de 6-1 vine refluxul, cand vine vorba de jucatoare cum sunt ele, in primele 50 ca valoare. Una este cand lovesti o minge care iti vine de dincolo de plasa de la partenerul tau de antrenament, este o mare deosebire din meciul de turneu, meciul pe puncte. Acolo vine mingea cu niste efecte suplimentare care nu ti le poate da partenerul de antrenament. Partenerul de antrenament se axeaza sa iti loveasca mingea cat mai curat, in meci nu e asa, mai vine mingea si cu rama, mai e si vantul. Acelasi schimb de mingii care pare identic cu cel de la antrenament, nu este. E vorba de tensiune, de scor si diferenta e mare. Trebuie sa intri sa castigi cateva meciuri mai slabe si asta e diferenta, astia sunt marii campioni. Ca sa fii un mare campion trebuie sa castigi meciurile in care joci prost. Simona a facut un meci modest azi, iar acest meci va ajunge sa conteze mai mult decat un meci castigat 6-3 6-2 peste o luna.

Praga e un turneu mic, nu se poate vorbi de influentarea intregului sezon. Dar de influentarea parcursului Simonei la acest turneu, da. Sunt sanse ca Simona sa isi imbunatateasca jocul de la meci la meci.", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.

CTP: "Eu m-as duce la US Open daca as fi in locul ei!"

Cristian Tudor Popescu s-a ferit sa dea un verdict in ceea ce priveste primul Grand Slam de dupa pandemie. Jurnalistul spune ca este strict alegerea Simonei daca va participa sau nu la US Open:

"Nu pot sa dau eu asemenea sentinta. Este un turneu de Grand Slam, oricand aceste turnee sunt limitate in cariera unui jucator. La un moment dat nu mai poti, vine limita de varsta si conteaza.

Simona isi face socotelile in legatura cu corpul ei, cu viata ei. Nu poti sa o acuzi daca nu se duce acolo.

Eu as vrea sa nu imi dau cu parerea, nu vreau sa pronunt o sentinta.

Eu m-as duce daca as fi in locul ei, pe scurt, mai mult de atat nu pot sa zic", a mai spus Cristian Tudor Popescu.