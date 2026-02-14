Etapa a 22-a din Ligue 1 continuă în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro. Marseille - Strasbourg (18:00), Lille - Brest (20:00) și Paris FC - Lens (22:05) sunt meciurile zilei de sâmbătă, 14 februarie.
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre meciurile zilei din Ligue 1.
LIVE VIDEO | Marseille - Strasbourg, de la 18:00
Marseille (locul 4, 39 de puncte) o înfruntă pe Strasbourg (locul 8, 30 puncte). În turul campionatului, OM s-a impus cu scorul de 2-1.
Echipele probabile
- Marseille (3-4-3): Ruilli - Egan-Riley, Balerdi, Medina - Weah, Timber, Hojbjerg, Palmieri - Greenwood, Piaxao, Aubameyang.
- Strasbourg (4-2-3-1): Penders - Anselmino, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli.
LIVE VIDEO | Lille - Brest, de la 20:00
În al doilea meci al zilei din Ligue 1, Lille (locul 6, 33 de puncte) va primi vizita lui Brest (locul 12, 26 de puncte). Cele două formații au oferit un egal spectaculos în tur, scor 3-3.
Echipele probabile
- Lille (4-2-3-1): Ozer - Santos, Mbemba, Alexsandro, Perraud - Bouaddi, Andre - Edjouma, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud.
- Brest (4-2-3-1): Coudert - Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Tousart, Labeau - Ajorque.
LIVE VIDEO | Paris FC - Lens, de la 22:05
Paris FC (locul 15, 22 de puncte) și Lens (locul 2, 49 de puncte) joacă ultima partidă din Ligue 1 de sâmbătă. Lens s-a impus în tur pe teren propriu cu scorul de 2-1.
Echipele probabile
- Paris FC (5-4-1): Trapp - Gory, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, M. Lopez, Camara, Simon - Krasso.
- Lens (3-4-2-1): Risser - Baidoo, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol - Thauvin, Said - Edouard.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News