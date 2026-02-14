Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile

Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile Ligue 1
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre meciurile zilei din Ligue 1. 

TAGS:
Ligue 1VoyoOlympique Marseille
Din articol

Etapa a 22-a din Ligue 1 continuă în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro. Marseille - Strasbourg (18:00), Lille - Brest (20:00) și Paris FC - Lens (22:05) sunt meciurile zilei de sâmbătă, 14 februarie.

LIVE VIDEO | Marseille - Strasbourg, de la 18:00

Marseille (locul 4, 39 de puncte) o înfruntă pe Strasbourg (locul 8, 30 puncte). În turul campionatului, OM s-a impus cu scorul de 2-1.

Echipele probabile

  • Marseille (3-4-3): Ruilli - Egan-Riley, Balerdi, Medina - Weah, Timber, Hojbjerg, Palmieri - Greenwood, Piaxao, Aubameyang.
  • Strasbourg (4-2-3-1): Penders - Anselmino, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli. 

LIVE VIDEO | Lille - Brest, de la 20:00

În al doilea meci al zilei din Ligue 1, Lille (locul 6, 33 de puncte) va primi vizita lui Brest (locul 12, 26 de puncte). Cele două formații au oferit un egal spectaculos în tur, scor 3-3. 

Echipele probabile

  • Lille (4-2-3-1): Ozer - Santos, Mbemba, Alexsandro, Perraud - Bouaddi, Andre - Edjouma, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud.
  • Brest (4-2-3-1): Coudert - Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Tousart, Labeau - Ajorque.

LIVE VIDEO | Paris FC - Lens, de la 22:05

Paris FC (locul 15, 22 de puncte) și Lens (locul 2, 49 de puncte) joacă ultima partidă din Ligue 1 de sâmbătă. Lens s-a impus în tur pe teren propriu cu scorul de 2-1. 

Echipele probabile

  • Paris FC (5-4-1): Trapp - Gory, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui - Kebbal, M. Lopez, Camara, Simon - Krasso.
  • Lens (3-4-2-1): Risser - Baidoo, Ganiou, Sarr - Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol - Thauvin, Said - Edouard. 
Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, flăcările s-au extins și la alte mașini parcate. VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
PSG - Marseille 5-0 | Umilință în Ligue 1! Parizienii fac spectacol în „Le Classique”
PSG - Marseille 5-0 | Umilință în Ligue 1! Parizienii fac spectacol în „Le Classique”
Endrick, ELIMINAT în Nantes - Lyon după o lovitură aplicată adversarului! Schimbare de lider în Ligue 1: marcatorul a luat imediat roșu
Endrick, ELIMINAT în Nantes - Lyon după o lovitură aplicată adversarului! Schimbare de lider în Ligue 1: marcatorul a luat imediat roșu
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Metz - Lille 0-0 | Remiză albă în duelul din Ligue 1 (VOYO)
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
ULTIMELE STIRI
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Chivu își roade unghiile de nervi: rezultat agonizant pentru Inter în lupta pentru titlu

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”

Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!”



Recomandarile redactiei
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!“
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!”
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Alte subiecte de interes
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
"Extraordinar!" Mason Greenwood a dat "dubla" și De Zerbi a reacționat imediat
Încă le are! Roberto De Zerbi a făcut "legea" cu jucătorii la antrenamente
Încă le are! Roberto De Zerbi a făcut "legea" cu jucătorii la antrenamente
CITESTE SI
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

stirileprotv România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

stirileprotv Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

stirileprotv O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

stirileprotv Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!