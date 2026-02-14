Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, speră la o prezență în play-off în acest sezon, în care a asigurat și un buget consistent pentru echipa sa, de șase milioane de euro.

Din această sumă, aproximativ patru milioane de euro provin din conturile patronului, iar două milioane de euro din drepturi TV și sponsorizări.

Valeriu Iftime: ”Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”

Iftime s-a arătat convins de faptul că Gigi Becali nu se apropie de suma pe care o investește el la FC Botoșani.

„O bază nouă? Nu. Hai să vă spun ceva. Eu m-am concentrat continuu să finanțez clubul ăsta. Sunt cheltuieli de aproximativ 6 milioane de euro, acesta este bugetul clubului meu, din care vreo 4 le dau în fiecare an eu.

Ceea ce e mult prea mult. Nici domnul Becali nu dă banii ăștia”, a spus Valeriu Iftime, pentru GSP.ro.

FC Botoșani este pe locul cinci în campionat, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat. Moldovenii au 42 de puncte și sunt la egalitate cu Universitatea Cluj, ocupanta locului șase.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Leo Grozavu se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA.