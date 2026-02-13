FOTO ȘI VIDEO Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“

Ca o ironie a sorții, americanca de 44 de ani a slăbit abia după ce s-a lăsat de sportul de performanță!

Serena Williams
Serena Williams e de nerecunoscut! Când și-a încheiat cariera, în septembrie 2022, fosta ocupantă a locului 1 mondial avea, în mod vizibil, multe kilograme în plus. Ce-i drept, Serena n-a avut niciodată un fizic „slim-fit“, spre deosebire de sora ei mai mare, Venus. Dar problema ei, cu kilogramele în plus, s-a agravat după nașterea primului copil, în septembrie 2017. Degeaba a tras tare americanca, în lunile de dinaintea revenirii ei pe teren. O parte din surplusul de greutate a „cărat-o“ cu ea până și-a agățat racheta în cui.

Serena Williams a slăbit prin injecții cu GLP-1

În mod cert, mulți au crezut că Williams va „exploda“ – pe cântar - după retragerea din activitate. Mai ales că, foarte des, au fost cazuri cu foști sportivi, care au acumulat multe kilograme în plus, după ce și-au încheiat cariera. În cazul Serenei, a fost și nașterea celui de-al doilea copil, în august 2023. Încă un motiv pentru care Williams ar fi fost în pericol să adauge alte kilograme în plus.

În mod uluitor însă, astăzi, Serena Williams e mai slabă ca oricând. De fapt, dacă ne uităm la cele mai recente poze cu ea, americanca e… alt om! Chiar ea a admis acest lucru, dezvăluindu-și „secretul“ pentru „Today“.

Cred că, pentru mine, injecțiile cu GLP-1 vor fi o chestiune pe viață. Simt că GLP-1 a devenit deja o parte din călătoria mea spre o viață sănătoasă“, a spus Serena.

Serena Williams, mai slabă ca oricând

Serena Williams, făcută praf pe rețelele de socializare

Ce e însă GLP-1? Un medicament care ține sub control nivelul glucozei în sânge, folosit de către cei care suferă de diabetul de tip 2! În America, compania Ro, în care soțul Serenei, Alexis Ohanian, a investit masiv produce GLP-1. De aici, și valul de critici care s-a declanșat împotriva Serenei.

Să recomanzi folosirea unui astfel de medicament de către oameni sănătoși e periculos și iresponsabil! Dacă și o fostă sportivă de elită are nevoie de medicament, ca să dea jos niște kilograme, atunci ce speranță să aibă un <<muritor de rând>>“, a fost un comentariu acid la adresa Serenei Williams. 

Un alt comentator de pe X a fost și mai virulent: „Să faci jocurile Big Pharma, să promovezi o injecție pentru diabetici drept soluție de slăbit, asta înseamnă să n-ai niciun pic de rușine! Păcat de moștenirea ei sportivă de care își bate joc acum, în halul ăsta“.

Serena Williams, „imună“ la critici

În ciuda faptului că a fost făcută cu „ou și oțet“ pe rețelele de socializare, Serena Williams continuă să promoveze injecțiile cu GLP-1. Și o reclamă cu ea a fost difuzată chiar în noaptea de duminică spre luni, în timpul finalei Super Bowl.

Sunt de partea celor de la Ro. 15 kilograme mai slabă. Sunt mai sănătoasă ca oricând cu Ro. Susținută de Ro. GLP-1 are variante aprobate de FDA (n.r. – agenție responsabilă cu reglementarea alimentației, a suplimentelor dietetice, medicamentelor și a produselor pentru sânge). GLP-1 există acum și sub formă de pastilă. Cred în această metodă de slăbire. Pentru că mă mișc mai bine și mă simt mai bine. Sunt Serena Williams și am încredere în Ro“, sunt fragmente din discursul Serenei în timpul reclamei.

De remarcat că producătorul GLP-1 susține că medicamentul aduce pierderi în greutate, de 15-20 la sută într-un an, doar atunci când injecția / pastila e folosită concomitent o dietă sănătoasă și exerciții fizice.

