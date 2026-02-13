Serena Williams e de nerecunoscut! Când și-a încheiat cariera, în septembrie 2022, fosta ocupantă a locului 1 mondial avea, în mod vizibil, multe kilograme în plus. Ce-i drept, Serena n-a avut niciodată un fizic „slim-fit“, spre deosebire de sora ei mai mare, Venus. Dar problema ei, cu kilogramele în plus, s-a agravat după nașterea primului copil, în septembrie 2017. Degeaba a tras tare americanca, în lunile de dinaintea revenirii ei pe teren. O parte din surplusul de greutate a „cărat-o“ cu ea până și-a agățat racheta în cui.

Serena Williams a slăbit prin injecții cu GLP-1

În mod cert, mulți au crezut că Williams va „exploda“ – pe cântar - după retragerea din activitate. Mai ales că, foarte des, au fost cazuri cu foști sportivi, care au acumulat multe kilograme în plus, după ce și-au încheiat cariera. În cazul Serenei, a fost și nașterea celui de-al doilea copil, în august 2023. Încă un motiv pentru care Williams ar fi fost în pericol să adauge alte kilograme în plus.

În mod uluitor însă, astăzi, Serena Williams e mai slabă ca oricând. De fapt, dacă ne uităm la cele mai recente poze cu ea, americanca e… alt om! Chiar ea a admis acest lucru, dezvăluindu-și „secretul“ pentru „Today“.

„Cred că, pentru mine, injecțiile cu GLP-1 vor fi o chestiune pe viață. Simt că GLP-1 a devenit deja o parte din călătoria mea spre o viață sănătoasă“, a spus Serena.