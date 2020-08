A castigat, dar nu e multumita de joc: "Azi nu am terminat prea bine meciul" | PRIMA REACTIE a Simonei Halep dupa victoria fantastica obtinuta la a saptea minge de meci

Simona Halep a avut trairi mixte cu privire la primul meci jucat dupa o pauza de aproape cinci luni.

Simona Halep a rasuflat usurata dupa victoria scor 6-1, 1-6, 7-6 reusita impotriva Polonei Hercog (46 WTA), dar s-a aratat extrem de lucida la primul interviu oferit dupa un meci-maraton de 2 ore si 32 de minute.

Adjudecandu-si victoria abia la a saptea minge de meci, campioana en-titre de la Wimbledon nu s-a declarat complet satisfacuta de prestatia sa de azi si a relatat ca are lucruri de ajustat cu privire la jocul sau in vederea urmatorului meci, pe care il va juca maine contra Barborei Krejcikova (118 WTA).

”Intotdeauna e dificil sa joc contra ei, este un adversar greu de invins. Ma deranjeaza jocul ei, nu e usor sa joc in fata unui astfel de stil. In primul set am evoluat bine, am avut ritm, si am fost foarte sigura pe ceea ce am avut de facut.

Apoi, Polona a revenit puternic, a folosit cateva scurte, a rupt ritmul, dar am luptat pana la capat si am crezut ca pot castiga meciul”, a spus Simona la interviul oferit imediat dupa terminarea meciului.

”Stiu ca e o jucatoare foarte buna, loveste plat si puternic, trebuie sa fiu pregatita, sa-mi ajustez pe alocuri jocul, pentru ca azi nu am terminat foarte bine meciul. Dar, ma bucur ca sunt in turul doi si abia astept sa joc iar”, a mai precizat numarul 2 WTA la prima victorie dupa 172 de zile fara tenis.

Simona Halep o va intalni in optimile de finala pe Barbora Krejcikova intr-o partida programata sa aiba loc miercuri la o ora care urmeaza sa fie anuntata de catre organizatori in cursul serii de marti.