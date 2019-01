SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Traseu INFERNAL! Daca trece de Venus, Simona da de SORA ei! Cum arata tabloul

Cu cine joaca Simona Halep in turul trei la Australian Open 2019.

Simona Halep a avut parte de un meci thriller cu tanara sportiva din Statele Unite ale Americii, Sofia Kenin, pe care a reusit s-o invinga la limita, scor 6-3, 6-7, 6-4, dupa doua ore si 34 de minute de joc. "Nu am idee cum am castigat acest meci!", a declarat Simona la finalul meciului, fiind vizibil stoarsa de puteri.

In continuare, liderul mondial din WTA va avea parte de un nou test la Melbourne, o va intalni pe sora cea mare a familiei Williams, Venus, care a trecut in turul doi de frantuzoaica Alize Cornet, scor 6-3, 4-6, 6-0, dupa doua ore si 12 minute de joc.

Aceasta va fi cea de-a cincea lor intalnire in circuitul feminin de tenis, Venus conducand, scor 3-2. Ultima lor infruntare a avut loc chiar anul trecut, la Montreal, unde Simona s-a impus fara probleme, scor 6-2, 6-2. Partida din turul trei de la Australian Open va avea loc sambata, la o ora pe care organizatorii o vor anunta maine. Daca va trece de Venus, Simona ar putea-o intalni pe sora mai mica, Serena.