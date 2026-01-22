Atacantul camerunez Arnold Garita, fost jucător la FC Argeş, a părăsit deţinătoarea Cupei Israelului, Hapoel Beer Sheva, pentru echipa din a doua ligă chineză de fotbal Shenzhen Juniors, au confirmat în cele din urmă, miercuri, ambele cluburi şi jucătorul, conform Xinhua.

Garita pleacă din Israel în China



Camerunezul de 30 de ani şi-a început cariera în Franţa, jucând pentru Chateauroux, Dunkerque, Boulogne, Villefranche şi Bourg-en-Bresse, şi a avut, de asemenea, o scurtă perioadă în Anglia, la Plymouth Argyle.

În 2022, Garita s-a mutat în România şi a petrecut un sezon la FC Argeş Piteşti, unde a marcat 12 goluri, înainte de a se transferat la Al-Faisaly, în Arabia Saudită.

S-a alăturat echipei Hapoel Beer Sheva în vara anului 2024 şi a petrecut un sezon şi jumătate la club, ajutându-l să câştige Cupa Israelului.

Garita a marcat 82 de goluri şi a oferit 22 de pase decisive în 272 de meciuri de-a lungul carierei sale.

Într-un mesaj de adio pe reţelele de socializare, citat de Agerpres, Garita a mulţumit clubului Hapoel şi suporterilor săi: ''Sunt mândru că am purtat culorile lui Beer Sheva şi că am avut astfel de suporteri alături de mine în ultimul an şi jumătate''.

De asemenea, el i-a urat clubului succes în cursa pentru titlu. Hapoel Beer Sheva este pe locul doi în prima ligă israeliană, după 19 din 36 de etape, la trei puncte în spatele liderului Beitar Ierusalim.

Anunţând transferul său în China, Garita a scris: ''O nouă aventură pentru mine. Voi face tot posibilul să ajut Shenzhen Juniors''.

Gigi Becali despre Arnold Garita



Pe vremea când impresiona la FC Argeș, Garita a fost dorit de patronul lui FCSB, Gigi Becali.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus ”să vezi ce ne face ăsta”.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport de pe Pro Arena, în octombrie 2022.

