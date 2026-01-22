După doar 11 minute, tabela de scor arăta 2-0 în favoarea croaților, dar Daniel Bîrligea a reușit să reducă din diferență în minutul 42. După pauză, campioana României nu a mai existat în atac, iar Dinamo Zagreb a mai marcat de două ori.

Mihai Stoica: ”Am primit niște confirmări, din nefericire, confirmări negative!”



Mihai Stoica anunță schimbări drastice după eșecul umilitor suferit de FCSB în fața celor de la Dinamo Zagreb.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB susține că după meciul cu Dinamo Zagreb, mai mulți jucători care ”au demonstrat” că nu pot ajuta echipa în cea de-a doua parte a sezonului, cel mai probabil vor pleca. Cel mai probabil, unul dintre jucătorii la care oficialul campioanei României a făcut referire este Denis Alibec.

Mihai Stoica a spus că după ce Bîrligea a fost înlocuit cu Alibec, FCSB nu a mai contat în atac.

”E cam aspru, dar am avut o singură perioadă în care părea că vom conta, la 2-1. Ce să spun, schimbările nu au adus mare lucru, e bine că am primit niște confirmări, din nefericire, confirmări negative, jucători care nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului.

Mă refer la cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit. Au intrat în meci după aia. La 2-1 ar fi trebuit să punem presiune mai mare, dar nu am putut să aliniem cea mai bună echipă.

Au fost jucători importanți care nu au putut juca. La primul gol, a fost o greșeală foarte mare. La al doilea, adversarul ne-a pus în dificultate. Noi nu am fost ce trebuia. Nu am început repriza a doua, dar după ce Bîrligea a fost înlocuit, nu am mai avut forță. Am luat niște goluri destul de ușor”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Clasamentul din Europa League

