SIMONA HALEP - SOFIA KENIN | S-a stabilit ora de start a meciului Simonei din turul al doilea! Cand se lupta cu Kenin la Australian Open

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, au anuntat ora la care va juca liderul mondial din WTA in turul secund.

Asadar, Simona Halep va evolua cu americanca Sofia Kenin, locul 37 WTA, joi, dupa ora 6, ora Romaniei, acesta fiind ultimul meci din sesiunea de zi de pe Rod Laver Arena, dupa meciurile dintre Viktoria Kuzmova si Elina Svitolina, Stan Wawrinka si Milos Raonic.

Acesta reprezinta primul meci pe care romanca din fruntea clasamentului mondial in joaca pe cea mai mare arena din complexul de la Melbourne. In primul tur, Simona a trecut in trei seturi de cosmarul de la US Open 2018, Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2.

De asemena, tot ot joi dimineata va evolua si Marius Copil in turul secund, urmand sa dea piept cu belgianul David Goffin, favoritul numarul 21. Partida dintre cei doi va avea loc dupa ora 5:00, ora Romaniei.