Consiliul de administraţie al Barça, reunit JOI, a optat pentru cea mai apropiată dată disponibilă pentru a chema „socios” să-şi aleagă preşedintele pentru următorii cinci ani.



Joan Laporta va candida din nou pentr postul de președinte al Barcelonei



Actualul lider al clubului, Joan Laporta, în vârstă de 63 de ani, în funcţie din 2021 după un prim mandat între 2003 şi 2010, este considerat de presa catalană drept favorit.



Fostul avocat şi om politic ar trebui să se retragă cel puţin până la această dată şi va fi înlocuit temporar de vicepreşedintele său, Rafa Yuste.



Metoda lui Laporta, care a reuşit să scoată gigantul blaugrana dintr-o gravă criză sportivă şi financiară după plecarea idolului Lionel Messi în 2021, cu ajutorul mai multor operaţiuni contabile, este puternic criticată de principalii săi oponenţi.



Este cazul lui Victor Font, care a ieşit pe locul al doilea la ultimele alegeri şi care îl acuză că a ipotecat o parte din activele clubului, scrie News.ro.



Presa catalană aşteaptă alte trei candidaturi, cele ale lui Xavier Vilajoana, fost jucător al Barça, Marc Ciria, om de afaceri din Barcelona, şi Joan Camprubi, iniţiatorul mişcării „Som un clam”.

