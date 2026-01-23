Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de gazon timp de aproape un an. A prins cinci minute în meciul cu Crystal Palace (câștigat de Tottenham cu 1-0), iar apoi a fost rezervă pentru echipa lui Thomas Frank în alte cinci meciuri.



Radu Drăgușin e dorit de alte două echipe



Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer în această perioadă de mercato, deoarece internaționalul român își dorește să prindă cât mai multe minute la cel mai înalt nivel. Doar că în ultimele ore au apărut două echipe interesate de cel mai bine cotat fotbalist român.



Pe lângă West Ham, echipă care se luptă pentru retrogradare în Premier League, în Italia se zvonește că AC Milan a intrat ”pe fir” și este gata să concureze cu Napoli și AS Roma pentru semnătura lui Drăgușin.



”AC Milan, în ultimele ore, a cerut din nou informații despre Radu Drăgușin”, a scris jurnalistul italian Mirko Di Natale, pe contul său de Twitter.

