Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de gazon timp de aproape un an. A prins cinci minute în meciul cu Crystal Palace (câștigat de Tottenham cu 1-0), iar apoi a fost rezervă pentru echipa lui Thomas Frank în alte cinci meciuri.
Radu Drăgușin e dorit de alte două echipe
Se vorbește tot mai mult despre un posibil transfer în această perioadă de mercato, deoarece internaționalul român își dorește să prindă cât mai multe minute la cel mai înalt nivel. Doar că în ultimele ore au apărut două echipe interesate de cel mai bine cotat fotbalist român.
Pe lângă West Ham, echipă care se luptă pentru retrogradare în Premier League, în Italia se zvonește că AC Milan a intrat ”pe fir” și este gata să concureze cu Napoli și AS Roma pentru semnătura lui Drăgușin.
”AC Milan, în ultimele ore, a cerut din nou informații despre Radu Drăgușin”, a scris jurnalistul italian Mirko Di Natale, pe contul său de Twitter.
Rămâne de văzut ce decizie va lua Radu Drăgușin, având în vedere că Tottenham ar prefera un transfer definitiv în cazul său. Acesta a fost motivul pentru care negocierile cu AS Roma par să se fi blocat, ținând cont de faptul că italienii au vrut să-l aducă sub fomră de împrumut.
Cu West Ham, Drăgușin s-ar lupta pentru evitarea retrogradării cu șanse bune, pentru că situația nu este, momentan, atât de dramatică pentru ”ciocănari”. Au 17 puncte și sunt la cinci de ultimul loc care asigură salvarea.
De partea cealaltă, AC Milan trage la titlu în Italia, unde se luptă cu Interul lui Cristi Chivu. ”Diavolii” au 46 de puncte și sunt la trei distanță de marea rivală.
Radu Drăgușin s-a căsătorit
Fundașul echipei naționale s-a căsătorit în cursul zilei de marți cu Ioana Stan.
Cununia civilă a fost oficiată de primarul Sectorului 1, George Tuță, iar petrecerea este programată pentru această seară, la Athenee Palace.
Printre invitați s-a aflat și impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea. Fundașul a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan în luna octombrie a anului trecut.