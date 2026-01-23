Campioana României avea nevoie de un rezultat pozitiv la Zagreb pentru a fi la ”mâna ei” înainte de ultima etapă din faza principală a UEFA Europa League, în care va întâlni Fenerbahce pe teren propriu. Acum, FCSB are nevoie de o victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat AICI.



Adrian Mutu (47 de ani) a urmărit atent meciul de la Zagreb și a avut un discurs dur la adresa jucătorilor de la FCSB. ”Briliantul” consideră că apărarea echipei lui Elias Charalambous a fost ”sub orice critică”.



Fostul atacant e convins că Gigi Becali trebuie să facă schimbări serioase la mijlocul terenului, acolo unde, recent, a fost adus Ofri Arad (27 de ani).



Adrian Mutu o face praf pe FCSB: ”Sub orice critică! Echipă de Liga 2”



„Am făcut prea puțin pentru a merita mai mult și am greșit mult de tot. Mai ales faza de apărare și linia defensivă, au fost sub orice critică. Graovac, Ngezana și Dawa nu și-au făcut deloc treaba. Practic nu au fost deloc la meci. Au a doua cea mai slabă defensivă din Europa League, au încasat două goluri pe meci.



Am văzut lacunele mari din apărarea FCSB-ului, poziția în care stăteau la gol. S-a rupt linia de fund în două la primele două goluri, iar la al treilea Ngezana vrea să anticipeze pasa și se lasă surprins. Centrul apărării a fost liber. A fost ceva rău! A fost bulevard. Din păcate, experimentul ăsta, care nu e nou, cu Graovac în partea a dreapta nu a dat roade. Ngezana și Dawa păreau că joacă pentru prima oară împreună, iar Radunovic la ce experiență are a făcut niște greșeli de poziționare foarte mari. A uitat să strângă, mai ales la golul doi, el și Dawa erau ambii cu câte un om, nu vorbeau. La nivel tactic au fost o echipă de liga a doua.



Probabil introducerea lui Graovac în partea dreapta a fost de a consolida apărarea, de a-l lăsa pe Radunovic să urce, iar el să rămână și să dea o siguranță echipei. După părerea mea, și experimentul ăsta cu Baba Alhassan și Lixandru în centru, doi închizători, nu a funcționat. Mie nu mi-a plăcut. Lixandru și-a pierdut de multe ori omul, nu a dat siguranță în fața defensivei, Baba Alhassan la fel. Vorbeam și cu niște prieteni, FCSB ar trebui să umble neapărat la mijlocul terenului pentru a ajunge în play-off. Cei doi nu sunt un cuplu care poate ajuta FCSB-ul în momentul acesta”, a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.ro.



FCSB, aproape eliminată din Europa League



Roș-albaștrii ocupă, la finalul rundei a 7-a din grupa unică, locul 29 cu 6 puncte și un golaveraj de -7.



Se luptă pentru calificare în special cu: Go Ahead Eagles (poziția a 30-a, -8 golaveraj, 6 puncte), Salzburg (28, -4, 6), FC Basel (27, -3, 6), Feyenoord (26, -3, 6), Ludogorets (25, -4, 7) și Celtic (24, -4, 8). Scoțienii ocupă ultima poziție de play-off.



Mai sunt angrenate în lupta pentru play-off Young Boys (locul 23, -5 golaveraj, 9 puncte), Brann (22, -1, 9) și Lille (21, +2, 9).

