SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | "Nu am nicio idee cum am intors meciul asta!" Reactia Simonei dupa un nou THRILLER la Melbourne

Simona Halep a trecut din nou in trei seturi la Australian Open, de aceasta data in fata americancei Sofia Kenin, castigatoare la Hobart si in proba de dublu de la Auckland in acest inceput de an.

Halep a pierdut setul al doilea si a fost condusa cu un break in decisiv, insa a reusit si s-a impus cu 6-4 pana la urma!

"Nu am nicio idee cum am reusit sa intorc. E greu sa explic ce s-a intamplat, e o jucatoare foarte buna, mi-a facut viata grea, alearga foarte mult. Mai ales in setul doi, a fost mai buna decat mine, dar ma bucur ca am castigat, am muncit din greu. Le multumesc tuturor pentru sustinere. Le multumesc celor care au fost in tribuna, celor care au privit la TV din Romania", a spus Simona Halep.

In turul urmator, Simona Halep da peste Venus Williams, iar apoi se poate duela cu Serena Williams.