Oltenii și-au păstrat poziția de lider și sunt la un punct în fața celor de la Rapid și la două în fața lui Dinamo, după 22 de etape. Mai multe voci importante din fotbalul românesc îi dau pe olteni drept favoriți pentru câștigarea titlului.

Sorin Cârțu: ”Dinamo e mai periculoasă decât Rapid”



Sorin Cârțu, președintele onorific al clubului, spune că Dinamo este echipa care i-ar putea pune probleme Universității Craiova în drumul spre titlu. Fostul antrenor consideră că ”roș-albii” sunt ”mai periculoși decât Rapid”.



„Pe mine, dacă e să mă îngrijorez…. Mi se pare că Dinamo este o echipă periculoasă. Mai periculoasă decât Rapid, trebuie luată în calcul pentru obiectivul pe care îl avem.



Este o echipă care excelează prin prestația antrenorului, care este de calitate, alege foarte bine, cum îi antrenează, cum aduce jucători în faza ofensivă, defensivă, cum a înlocuit jucătorii plecați. Îmi place cum arată Dinamo. N-au milioane să dea pe Nsimba, costă ceva!”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.ro.



Adrian Cristea: ”Îmi place Craiova anul ăsta”



Fostul jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj vede un plus în jocul Universității Craiova, pe care multe voci importante din fotbalul românesc o văd drept principala favorită la titlu în acest sezon.



Întrebat și de Dinamo, ”Prințul” a spus clar că echipa lui Zeljko Kopic mai are nevoie de întăriri pentru a duce până la final lupta pentru titlu.



„Îmi place anul ăsta Craiova, au un joc foarte bun. Cam ei sunt principalii favoriți la titlu.



Dinamo are șansa ei, se poate bate la titlu, dar nu mi se pare că au un lot care să ducă această luptă. Mai au nevoie de jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

