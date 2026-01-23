Auxerre - PSG, duel contând pentru etapa a 19-a din Ligue 1, va fi transmis în direct de către VOYO astăzi, de la ora 21:00.

Auxerre - PSG, în direct pe VOYO de la 21:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro

Sport.ro va reda, de asemenea, confruntarea în format LIVE VIDEO & TEXT, menționând cele mai importante faze ale confruntării din campionatul Franței.

Aflată pe locul 2 în Ligue 1 cu 42 de puncte, PSG este obligată să câștige pentru a nu risca să îi permită liderului Lens (43) să se distanțeze. Fruntașa din Franța o va înfrunta în deplasare pe Marseille mâine (22:05), în exclusivitate pe VOYO și Sport.ro.

La polul opus, Auxerre este angrenată în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Are doar 12 puncte și este penultima clasată (17 din 18).

În confruntarea directă din tur, PSG a învins-o pe Auxerre fără emoții, cu scorul de 2-0.

Echipele probabile din Auxerre - PSG: