Tottenham ar fi dispusă să renunțe la Drăgușin doar dacă este vorba despre un transfer definitiv, deoarece ar vrea să reinvestească suma obținută într-un alt jucător, însă până acum, doar RB Leipzig ar fi făcut o astfel de ofertă, variantă care nu este una pe placul internaționalului român.

Viitorul lui Drăgușin, decis pe final de mercato

Drăgușin și-ar fi dat acordul să meargă la AS Roma, dar italienii l-ar dori pe fundașul român doar sub formă de împrumut.

Italienii scriu că un transfer definitiv al lui Radu Drăgușin la AS Roma este ieșit din calcul, iar fundașul central român mai poate ajunge la formația din capitala Italiei doar sub formă de împrumut.

Jurnaliștii italieni susțin că totul indică faptul că viitorul lui Drăgușin se va decide abia în ultimele ore de mercato, atunci când Frederic Massara va face ”un ultim asalt”.

”Drăgușin poate ajunge doar sub formă de împrumut și într-un adevărat photo finish. Senzația este că totul se va decide la gongul final: Gasperini așteaptă momentul decisiv, Massara pregătește ultimul asalt”, a scris TuttoMercatoWeb.

