AUSTRALIAN OPEN | SIMONA HALEP - SOFIA KENIN, in turul 2! Partida se va disputa joi dimineata, nu mai devreme de ora 06:00

Urmarim si comentam meciul SIMONA HALEP - SOFIA KENIN, in primul tur la Australian Open live pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

LIVE SIMONA HALEP - SOFIA KENIN, AUSTRALIAN OPEN



Simona Halep o va intalni in turul secund la Australian Open 2019 pe Sofia Kenin, locul 37 WTA.

Dupa un prim test dificil in turul inaugural (victorie in fata estonei Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2), liderul mondial din WTA va avea parte de o noua incercare grea la Melbourne. Sportiva noastra a castigat primul meci dupa cinci luni in care s-a chinuit cu problemele de la spate, insa Sofia Kenin reprezinta fara doar si poate un real pericol. Americanca in varsta de 20 de ani a cucerit deja doua titluri in acest sezon: unul la simplu, la Hobart, si unul la dublu, la Auckland, alaturi de Eugenie Bouchard, si pare in mare forma.

Totusi, nici Kenin nu a avut parte de un prim tur prea usor. Ea a intalnit-o pe jucatoarea venita din calificari, Veronika Kudermetova, locul 111 WTA, si a avut nevoie de trei seturi foarte disputate pentru a se impune, scor 6-3, 3-6, 7-5. De asemenea, Kenin a evoluat si in proba de dublu la Melbourne, alaturi de Mona Barthel, insa au pierdut in primul tur.

Meciul dintre Simona Halep si Sofia Kenin este programat sa inceapa dupa ora 6, fiind ultimul din sesiunea de zi pe Rod Laver Arena. Aceasta va fi prima lor intalnire in circuitul feminin de tenis, fapt care poate asigura spectacol in timpul partidei.

LIVE BLOG Australian Open. Vezi aici tot ce se intampla la Melbourne

Din partea reprezentantei noastre va fi cu siguranta o lupta pe cinste, mai ales ca a trecut cu bine peste primul meci de la Melbourne, de obicei cel mai dificil al turneului. Simona a declarat la finalul meciului cu Kanepi ca a capatat multa incredere pentru meciul din turul secund si va da totul pentru o noua victorie la competitia la care anul trecut a disputat marea finala.

"Sunt foarte fericita ca pot juca in turul al doilea, in care merg cu multa incredere, pentru ca nu e usor sa joci cu Kaia. Cu siguranta si turul urmator va fi dificil, dar trebuie doar sa ma intorc pe teren si sa dau tot ce am mai bun. Imi place sa fiu in Australia, pot spune ca sunt pe jumatate australianca, dupa patru ani cu Darren, caruia ii multumesc pentru acesti ani minunati. Lumea se poarta frumos cu mine si ma bucur de sustinerea voastra".