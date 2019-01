Simona Halep, INTERVIU pentru FIFA! Romanca a dezvaluit recordul pe care-l detine la fotbal | Declaratie superba despre nationala Romaniei

Simona Halep, liderul mondial, evolueaza in aceste zile la Australian Open.

Chiar daca a ajuns in top la tenis, Halep e pasionata si de fotbal si se descurca de minune sa faca jonglerii cu balonul.

Romanca a vorbit cu cei de la FIFA.com despre aceasta pasiune si a dezvaluit care este recordul la jonglat cu mingea.

"Iubesc fotbalul. Tatal meu nu a facut performanta, dar a iubit fotbalul si toata lumea imi povesteste despre cat de talentat era. Am jucat mult fotbal cand eram copil, pe strazi, alaturi de fratele meu si de verii mei.

Cred ca sunt norocoasa ca abilitatea mea de a jongla a venit natural. Imi place sa fac mai multe sporturi si poate am putin talent si coordonare pentru fiecare. Nu am facut nimic special pentru a invata. La fel ca in cazul oricarui sport, am jucat mult. Cred ca recordul meu la jonglat este in jur de 89", a povestit Halep.

Liderul mondial a declarat ca regreta faptul ca nu se poate uita mai des la meciuri de fotbal, insa a recunoscut ca o face ori de cate ori are ocazia.

Yes, Simona #Halep is better at football than you (Video @Simona_Halep) pic.twitter.com/17ZB7Ws2iN — We Are Tennis (@WeAreTennis) 6 decembrie 2017

"Aud tot timpul lucruri din fotbal, de la tatal si fratele meu, care urmaresc non-stop. Cateodata, reusesc sa ma uit si eu la meciuri. Admir fiecare sportiv si sustin 100% echipa noastra nationala. Sunt o romanca mandra si imi place sa-mi sustin tara cu fiecare ocazie", a declarat Simona.