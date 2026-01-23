Și-a dat acordul pentru revenirea la Inter, dar clubul îl blochează! Chivu așteaptă meciul decisiv

Serie A
Ivan Perisic (36 de ani), extrema lui PSV Eindhoven, ar putea reveni la Inter Milano, de această dată sub comanda lui Cristi Chivu.

Fost jucător la Inter în perioada 2015-2019 și 2020-2022, Ivan Perisic este legitimat la PSV Eindhoven de un sezon și jumătate. În ciuda vârstei înaintate, croatul este om de bază la campioana Olandei, iar în această iarnă s-ar putea întoarce în Serie A.

Ivan Perisic și-a dat acordul pentru revenirea la Inter. PSV nu e de acord, cel puțin momentan

Inter a demarat de câteva săptămâni negocierile pentru transferul lui Ivan Perisic, iar Gazzetta dello Sport anunță că fotbalistul croat și-a dat deja acordul pentru a veni sub comanda lui Cristi Chivu. PSV se opune însă unei mutări, cel puțin pentru moment.

Având în vedere numeroșii jucători accidentați ai lui PSV din ofensivă, clubul din Eindhoven nu ar vrea să îl piardă și pe Ivan Perisic, mai ales că miercuri este programat duelul cu Bayern Munchen, care va stabili dacă gruparea olandeză va continua în Champions League sau va fi eliminată.

Recent, antrenorul Peter Bosz a anunțat că nu are de gând să se despartă de Ivan Perisic, însă Gazzetta dello Sport scrie că PSV va fi dispusă să se așeze la masa negocierilor în cazul în care PSV va fi eliminată din Champions League.

PSV, acum pe locul 22, nu are deloc o misiune simplă pentru a continua în Champions League, având în vedere că va avea nevoie de cel puțin o remiză contra lui Bayern Munchen pentru a se menține în top 24.

Ivan Perisic, CV impresionant

Perisic, fotbalist cu 150 de meciuri și 38 de goluri la naționala Croației, vicecampion mondial în 2018, are un CV de-a dreptul impresionant. La Inter și-a petrecut cea mai mare parte a carierei: 55 de goluri și 50 de assist-uri în 254 de meciuri, dar și trei trofee: un titlu, o Cupă și o Supercupă.

Croatul a jucat și la granzii din Germania, Borussia Dortmund și Bayern Munchen, cu ambele reușind să cucerească titlul în Bundesliga. În plus, cu bavarezii a obținut și Liga Campionilor, în 2020.

Desemnat fotbalistul croat al anului în 2014, Perisic joacă din septembrie 2024 la PSV. Alături de gruparea din Eredivisie a cucerit deja un titlu de campion și Supercupa Olandei.

