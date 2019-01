SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | "Vai de steaua voastra, stati degeaba!" Halep a RABUFNIT in timpul meciului cu Sofia Kenin. VIDEO

Simona Halep a inceput foarte bine partida din turul secund de la Australian Open, a castigat primul set cu scorul de 6-3 dupa 34 de minute, insa in setul doi, totul s-a complicat.

Liderul mondial din WTA a avut parte de o rezistenta mult mai apriga si s-a pierdut cu firea de cateva ori, strigand nervoasa catre cei din boxa ei. In final, ea a cedat setul doi la tie break, scor 7-6 (5).

Ba mai mult, in setul decisiv, Simona a si cerut sfaturi, uitandu-se insistent catre cei din echipa ei. La un moment dat, Florin Segarceanu i-a spus ce ar trebui sa faca, insa Simona a scapat de pedeapsa pe care Serena Williams a primit-o in finala de la US Open 2018. Intr-un moment de izbucnire, Simona s-a uitat catre boxa ei si a strigat: "Vai de steaua voastra, degeaba stati acolo!".

So no one saw simona Halep Talk to her coach and get clear instructions from him? No warning?