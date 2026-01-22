Dorit de Rapid și FCSB, internaționalul român cu 17 prezențe la prima reprezentativă a României pare să fi ales un transfer în Giulești, la echipa pregătită de Costel Gâlcă.



Moruțan a ajuns joi după-amiază în România. Se pun, astfel, la punct ultimele detalii între cele două părți ca fotbalistul să fie prezentat oficial la clubul din Grant în cel mai scurt timp.



Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid



Până la oficializarea mutării, Olimpiu Moruțan s-a filmat la sala de forțe și a publicat videoclipul pe contul său oficial de Instagram, alături și de un mesaj.



”Pregătit pentru următorul pas”, a scris Moruțan pe rețelele sociale.

