Olimpiu Moruțan, mesaj pe rețelele sociale la câteva ore după ce a aterizat la București ca să semneze cu Rapid
Olimpiu Moruțan (26 de ani) va evolua la Rapid.

Olimpiu MorutanCostel GalcaRapidSuperliga
Dorit de Rapid și FCSB, internaționalul român cu 17 prezențe la prima reprezentativă a României pare să fi ales un transfer în Giulești, la echipa pregătită de Costel Gâlcă.

Moruțan a ajuns joi după-amiază în România. Se pun, astfel, la punct ultimele detalii între cele două părți ca fotbalistul să fie prezentat oficial la clubul din Grant în cel mai scurt timp.

Până la oficializarea mutării, Olimpiu Moruțan s-a filmat la sala de forțe și a publicat videoclipul pe contul său oficial de Instagram, alături și de un mesaj.

”Pregătit pentru următorul pas”, a scris Moruțan pe rețelele sociale.

Foto: Instagram Olimpiu Moruțan

În acest sezon, Moruțan a avut 17 apariții la Aris Salonic, în care a adunat 727 de minute pe teren, fără să marcheze sau fără să reușească vreo pasă de gol.

Costel Gâlcă: ”90-95% trebuie să vină”

După meciul dintre Rapid și Metaloglobus, încheiat cu scorul de 1-0, Costel Gâlcă părea convins de faptul că transferul lui Moruțan este, în mare parte, rezolvat. 

În plus, antrenorul a vorbit în termeni laudativi despre jucătorul aflat de mai mulți ani în anturajul echipei naționale. L-a descris ca fiind un fotbalist cu ”experiență foarte mare”, care poate juca și ca ”număr 10” la echipa sa.

„Sperăm. Ne dorim să vină. O să vedem în zilele viitoare. Eu v-am spus, știu în procent de 90–95% că trebuie să vină. E un jucător important, un jucător care poate să facă diferența, nu? Are o experiență foarte mare, poate să joace și ca număr 10”, a spus Costel Gâlcă.

