”Câinii” au început anul cu dreptul, reușind să învingă cu 1-0 Universitatea Cluj, una dintre echipele cu pretenții la play-off în Superliga României. Dinamo a urcat pe locul trei, cu 41 de puncte, și se menține la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.



Hermannstadt - Dinamo, ora 20:00, LIVE TEXT



În cazul unui succes la Sibiu, Dinamo poate urca, temporar, pe primul loc, și poate profita de faptul că Universitatea Craiova și Rapid au meciuri dificile în această etapă. Oltenii vor primi vizita lui FC Botoșani, în timp ce echipa lui Costel Gâlcă se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA.



Pentru această partidă, Zeljko Kopic nu-l va avea la dispoziție pe Andrei Mărginean (24 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai echipei. Mijlocașul este suspendat din cauza cartonașelor galbene.



De partea cealaltă, Hermannstadt este pe penultimul loc, cu doar 14 puncte după 22 runde. Vine după două rezultate de egalitate, ultimul la Constanța, 1-1 cu Farul. Dorinel Munteanu are mare nevoie de puncte pentru a nu-și complica misiunea de a salva echipa de la retrogradare.



Bucureștenii au câștigat patru dintre cele 11 deplasări din sezonul actual, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate.



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, de trei ori au câștigat ardelenii, de nouă ori s-au impus dinamoviștii, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.



Primul meci a avut loc pe 25 august 2018, Dinamo - FC Hermannstadt 2-1.

