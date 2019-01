SIMONA HALEP - SOFIA KENIN | Scenariul DE COSMAR pentru Halep! Romanca poate ajunge pe locul 7 WTA dupa Australian Open. ULTIMELE CALCULE

Simona Halep joaca cu Sofia Kenin joi, dupa ora 6:00!

Simona Halep a reusit sa se califice in turul al doilea la Australian Open, dupa ce a invins-o pe Kaia Kanepi in trei seturi, 6-7, 6-4, 6-2.

Simona are de aparat finala jucata la Melbourne anul trecut, pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki. In total, 1300 de puncte trebuie sa apere romanca la Openul australian.

Liderul mondial isi poate pastra pozitia in clasamentul WTA si daca pierde in turul al doilea, insa poate pierde locul 1 si daca joaca finala la Melbourne.

Simona Halep joaca in turul al doilea la primul Grand Slam al anului cu Sofia Kenin din Statele Unite.

Exista si un scenariu de cosmar pentru Halep. Romanca poate ajunge pe locul 7 WTA daca pierde duelul din turul al doilea. Totusi, trebuie indeplinite mai multe conditii pentru ca acest lucru sa se intample.

1. Simona Halep sa piarda meciul cu Sofia Kenin din turul al doilea.

2. Caroline Wozniacki sa castige trofeul.

3. Karolina Pliskova sau Elina Svitolina sa ajunga in finala.

4. Angelique Kerber sa joace semifinala.

5. Naomi Osaka sa ajunga in sferturi sau in semifinale, conditia fiind ca Pliskova sa ajunga in finala.

6. Stephens sau Kvitova trebuie sa ajunga in sferturi.