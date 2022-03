Primele imagini cu noul antrenor: Simona Halep debutează vineri-seara la Indian Wells, împotriva unei rusoaice

Simona Halep - Ekaterina Alexandrova, ora 21:00

Sorana Cîrstea - Ajla Tomljanovic, ora 21:00

Simona Halep își începe parcursul în turneul WTA 1000 de la Indian Wells în turul secund, grație statutului de cap de serie. Oponenta sa din primul meci va fi rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu care se află la egalitate în ce privește scorul meciurilor directe, 2-2.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României e condusă de Ekaterina Alexandrova când vine vorba despre meciurile jucate pe suprafață hard, dar a învins-o în singura confruntare care s-a desfășurat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, la Cincinnati, în 2019.

Our 1st shot of seeing Simona Halep with her new current coach Morgan Bourbon from the Mouratoglou Tennis Academy while at practice on Wednesday in Indian Wells.

Source: @JJlovesTennis #IndianWells pic.twitter.com/ut8UyxDDqU