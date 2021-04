Maria Sharapova, mai sexy ca niciodata! Ce a postat pe Instagram le-a luat mintile admiratorilor :) 

Retrasa de aproximativ 13 luni din tenis, Maria Sharapova arata mai bine ca niciodata.

La un an de la retragerea din tenis, Maria Sharapova a demonstrat ca nu a avut de suferit din punct de vedere fizic. Tonusul muscular al fostei campioane de Grand Slam din Federatia Rusa nu a fost pierdut, din contra, Sharapova aratandu-se la fel de bine pregatita fizic.

Dovada acestui fapt a fost publicata de rusoaica pe Instagram prin intermediul unui videoclip prin care arata intensitatea antrenamentelor pe care le efectueaza acasa.

Spre bucuria admiratorilor Mariei Sharapova, aceasta a pus accent pe muschii fesieri in ultima perioada, un tip de antrenament de care Sharapova nu s-a folosit atat de frecvent in timpul carierei sale de jucatoare profesionista de tenis.

Maria Sharapova are 5 titluri de mare slem in palmares, dintre care doua obtinute la Roland Garros. In 2004, pe cand avea doar 17 ani, "Masha" si-a adjudecat trofeul la Wimbledon, devenind a doua cea mai tanara campioana de Grand Slam, dupa Martina Hingis.