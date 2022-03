„Mereu e greu să înfrunți o româncă” Cu ce armă crede Simona Halep că a surprins-o pe Sorana Cîrstea

Simona Halep a eliminat-o pe Sorana Cîrstea în optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells, scor 6-1, 6-4.

De numai 82 de minute a avut nevoie ocupanta locului 26 WTA pentru a avansa în faza ultimelor opt jucătoare a competiției din California, iar starea de bine a Simonei Halep, care s-a văzut și în jocul său a putut fi observată ușor în interviul oferit pe teren, la câteva secunde după ultima minge jucată.

Simona Halep: „Am încercat să tratez acest meci ca pe un meci normal.”

„Îmi place să joc aici, mă simt ca acasă, e o plăcere să joc în fața voastră,” a spus Simona Halep, răspunzând în deschiderea interviului, după ce a fost felicitată în română de announcer-ul american.

„Încerc să joc cel mai bun tenis aici, de fiecare dată, pentru că îmi plac condițiile. Astăzi nu a fost un meci ușor, mereu e greu să înfrunți o româncă, dar am încercat să tratez această partidă ca pe o partidă normală.

Chiar dacă mi-am pierdut serviciul în setul doi, am simțit că returul meu e suficient de puternic. Am fost încrezătoare până la finalul meciului și de aceea am putut să îl închei în două seturi,” a adăugat Simona Halep, explicându-și prestația.

Chestionată despre ce anume din condițiile de joc de la Indian Wells îi propulsează eficiența, Simona Halep a replicat: „Mingea zboară bine aici, îmi dă un plus de putere, sare mai mult și îmi place să folosesc efectul. E liniște și toată lumea e fericită aici, îmi transmit și mie starea aceasta,” a replicat Simona Halep, în încheierea intervenției sale.

Statisticile meciului Simona Halep - Sorana Cîrstea, 6-1, 6-4

Simona Halep first player into the QFs in Indian Wells. You gotta like her chances. pic.twitter.com/ToEq8ZtJid — José Morgado (@josemorgado) March 15, 2022

Sorana Cîrstea a lovit de 15 ori direct câștigător, având cu trei winnere mai multe decât Simona Halep, dar diferența s-a făcut la numărul erorilor neforțate. Cîrstea a comis 31, dublu față de Halep, cu 16.

Simona Halep a câștigat 68 de puncte, în raport cu cele 48 adjudecate de Sorana Cîrstea, iar sportiva din Constanța a performat mai bine și pe propriul serviciu, apropiindu-și 68% din punctele jucate pe propria servă, față de Cîrstea, care a câștigat doar 48% dintre acestea.