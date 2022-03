20:00 | Duelul suprem al tenisului românesc: Simona Halep - Sorana Cîrstea, pentru un loc în sferturi la Indian Wells 

Simona Halep - Sorana Cîrstea, marți, ora 20:00

Simona Halep și Sorana Cîrstea au fost repartizate să joace primul meci al zilei la Indian Wells, pe arena principală a complexului Indian Wells Tennis Garden.

Pentru prima dată după aproape 12 ani, Simona Halep și Sorana Cîrstea se duelează în circuitul WTA, iar sportiva din Constanța își va dori să egaleze scorul meciurilor directe, în care Cîrstea are avantaj minim, 2-1.

???????? ???????????????????? ????????@Simona_Halep and @sorana_cirstea will meet for the first time since 2010!????#IndianWells pic.twitter.com/Kbt0K5rJ7Q