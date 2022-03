„Naomi, ești varză!” Învinsă și jignită la Indian Wells: Osaka a izbucnit în plâns. Cum a reacționat publicul californian

Scene dificil de cuprins în ultimul meci programat în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică (12-13 martie) la Indian Wells. După doar 4 minute de joc, Naomi Osaka a oprit meciul și s-a așezat pe banca de odihnă, unde a izbucnit în plâns, după ce o spectatoare a strigat: „Naomi, ești varză!”

Inițial, Naomi Osaka i-a cerut arbitrului de scaun să folosească microfonul, pentru a transmite o replică femeii din tribune. „Ce vrei să spui?” a întrebat arbitrul de scaun. „Nu o să înjur, doar vreau să transmit un mesaj,” a fost replica sportivei nipone.

În cele din urmă, Naomi Osaka a fost consolată de supervizorul turneului și a revenit pe teren, dar fără succes, cedând în fața rusoaicei Veronika Kudermetova, scor 6-0, 6-4.

Deși a încheiat partida ca pierzătoare, organizatorii turneului californian i-au acordat jucătoarei din Japonia microfonul, la finalul partidei, pentru a-și exprima sentimentele față de incident.

„Am vrut să vă mulțumesc. Simt că am plâns destul în fața camerelor. Să fiu sinceră, am mai primit astfel de cuvinte înainte și nu m-a deranjat, dar s-a întâmplat aici, unde și surorile Williams au pățit asta. Dacă nu ați văzut momentul, căutați-l și urmăriți-l! Încerc să nu plâng, dar în capul meu s-a tot repetat această conexiune,” a spus Naomi Osaka, făcând referire la un potențial atac rasial.

Naomi Osaka începuse bine turneul WTA 1000 de la Indian Wells, cu o victorie în defavoarea campioanei de Grand Slam, Sloane Stephens, dar prin această eliminare timpurie își continuă un sezon 2022 fără rezultate notabile, până în momentul de față.

