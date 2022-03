O uită, dar n-o iartă! „Războiul rece” dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea: seria declarațiilor acide ale jucătoarei mai slab clasate 

Relația rece, neprietenoasă dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea nu face cinste „generației de aur” a tenisului feminin românesc.

Ca reprezentante de vârf a unei generații care a normalizat prezența mai multor jucătoare din țara noastră în prima sută WTA, Simona Halep și Sorana Cîsrtea nu au maximizat imaginea tenisului românesc, pătând-o cu un conflict de orgolii.

Deși nu există un anume eveniment care a cauzat indiferența profundă care acoperă ambele sensuri ale relației Simonei Halep cu Sorana Cîrstea, fostul antrenor al Simonei Halep, Firicel Tomai dezvăluie că relația pasiv-agresivă a început încă din timpul junioratului.

„Există de mult timp, de la junioare această relaţie rece. Chiar la un meci challenger de aici, de la Bucureşti, unde Simona a fost aproape să o bată pe Sorana, au şi apărut discuţii după meci.

Niciuna nu voia să piardă, mai ales că atunci Sorana juca puţin mai bine ca Simona, fiind puţin mai mare. Sorana nu concepe să piardă, Simona voia să vină tare din spate să audă lumea de ea, a fost o dispută aprigă,” a precizat Tomai pentru Fanatik.

Conflictul a fost acutizat de refuzul căpitanului nejucător, Florin Segărceanu de a o convoca pe Sorana Cîrstea la partida de Fed Cup, România - Elveția, din 2018, decizie care a cauzat retragerea Soranei Cîrstea din echipa națională.

„România nu stă în Simona Halep!”, spunea Sorana Cîrstea, într-o conferință de presă susținută în cadrul confruntării România - Canada, desfășurată cu câteva luni înainte de hotărârea retragerii din echipă.

Când Simona Halep a devenit prima jucătoare de tenis din România care a urcat pe locul 1 WTA, în octombrie 2017, Sorana Cîrstea nu a reacționat pe măsura grandorii evenimentului.

„N-am apucat s-o felicit încă pe Simona. Am avut program încărcat şi n-am avut timp. O să îi strig ceva de la balcon, probabil, că tot suntem vecine,” a spus Sorana Cîrstea.

Preview of Simo and Sorana preparing for the match pic.twitter.com/ChtKNeFUIX