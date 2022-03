”Flying Woman” Imaginea zilei vine de la Indian Wells: Simona Halep a trimis-o zburând pe Cori Gauff la petrecerea de majorat

O oră și 17 minute a stat Simona Halep pe suprafața de joc, în turul al treilea al competiției WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din Constanța a eliminat-o pe Cori Gauff tocmai în ziua în care jucătoarea din SUA a împlinit 18 ani, scor 6-3, 6-4, într-un meci controlat, în ciuda condițiilor potrivnice de vânt.

Simona Halep nu și-a pierdut serviciul nici măcar o dată în fața tinerei americane, pe care o conduce acum cu 2-0 la meciurile directe. Nu același lucru poate fi spus însă despre palmaresul Simonei Halep împotriva compatrioatei Sorana Cîrstea, pe care o va înfrunta în optimi.

Not Simona Halep using the strong wind of California to fly a bit around and mix things up a little.#Simona #Halep #Indian #Wells pic.twitter.com/tqjtwhBUjc