Venus Williams a câștigat cel puțin un meci în circuitul WTA în 29 din ultimii 30 de ani

Venus Williams (42 de ani) a ajuns pe poziția 1003 în clasamentul WTA, dar constanța surorii mai mari a familiei Williams depășește limitele înțelegerii umane.

De șapte ori campioană în probele de simplu ale turneelor de mare șlem, Venus Williams a atins performanța de a câștiga minim un meci oficial în circuitul WTA în 29 din ultimii 30 de ani.

Din 1994 până în 2021, Venus Williams a întreținut un șir de 28 ani la rând în care a reușit minim o victorie în WTA, serie întreruptă de un an 2022 în care o accidentare la picior a ținut-o departe de terenurile de tenis, cu excepția a patru meciuri oficiale.

În sezonul 2023, Venus Williams a obținut prima victorie încă din primul meci jucat. A învins-o pe Katie Volynets (113 WTA), scor 7-6 (3), 6-2, în runda inaugurală a întrecerii WTA 250 de la Auckland.

Venus Williams a câștigat primul Grand Slam în 2000, pe iarba londoneză și patru din șase posibile, în perioada iunie 2000 - septembrie 2001. Cel mai recent titlu de mare șlem datează din 2008, când o învingea pe Serena Williams, în finala Wimbledon, scor 7-5, 6-4.

Venus Williams a jucat de două ori, în 2003 și în 2017, finala turneului de Grand Slam din Melbourne. În 2023, Venus Williams va putea participa grație unui wildcard primit din partea organizatorilor.

Years in which Venus Williams has won a WTA Tour singles match:

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2023