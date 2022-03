Furioasă și iute. Simona Halep și-a arătat superioritatea în fața Soranei Cîrstea. Caramavrov scrie după duelul româncelor

de Florin CARAMAVROV

Furioasă și iute, așa a fost Simona Halep în fața rivalei sale din România, Sorana Cîrstea, care se află de ceva timp într-o ascensiune fulminantă spre Top 20 mondial. De altfel, cele două se aflau la numai un loc distanță, 26 Simona și 27 Sorana.

Mi s-a părut că Sorana s-a temut de Simona, a început fricoasă, cu un complex de inferioritate, dezvoltat în anii în care constănțeanca a fost lider mondial, a câștigat două turnee de mare șlem și alte competiții importante.

Furioasă și iute. Simona Halep și-a arătat superioritatea în fața Soranei Cîrstea

Sunt specialiști care o consideră pe Sorana mai talentată decât Simona. Să nu uităm că prima ajungea în sferturi de finală la Roland Garros la numai 19 ani și toată lumea îi prevedea un viitor mare. Dar Cîrstea n-a reușit să depășească acest prag și a regresat în carieră, în loc să crească și să jungă într-o finală de Grand Slam. Greu de spus ce i-a lipsit. Poate ferocitatea Simonei, poate un psihic mai bine pregătit pentru momentele de mare tensiune din jocurile de la sferturi în sus.

Am văzut această răutate în joc la Sorana în ultimii doi ani, e clar că s-a maturizat și ea, mai târziu ce-i drept, și asta s-a transpus în acest loc 27 mondial, care ar putea fi chiar îmbunătățit. Dar Simona e deja călită în marile lupte, și-a antrenat moralul, nu se mai duce după fentă, nu mai poate fi perturbată atât de ușor, ca la începuturișe carierei.

Își face jocul, lovește tare, țintește adânc, privirea ei de după punctele câștigate biciuie adversarul, spunându-i „Eu sunt șeful”, iar strigătul războinic îi întărește încrederea în propriile forțe și demoralizează oponenta de după fileu.

Sorana a fost aproape la fel de furioasă în lovituri ca Simona doar în setul 2, până la 4-4. Putea chiar mai mult dacă nu se pierdea în propriile erori și în propria nesiguranță.

Per ansamblu, Simona și-a arătat superioritatea mentală, fizică, tactică. Are gândire de campioană, aspect la care Sorana mai are de lucrat.