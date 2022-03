Învingătoarea ia tot! Miza uriașă a duelului Halep - Cîrstea de la Indian Wells: cu o victorie, Sorana o depășește pe Simona în clasamentul WTA

Simona Halep - Sorana Cîrstea se joacă marți, 15 martie

Faza optimilor turneului de la Indian Wells va aduce confruntarea de foc dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea, o victorie în sine pentru tenisul românesc, întrucât jucătoarea calificată va accede în sferturile de finală ale unui turneu de calibru WTA 1000.

Învingătoarea jocului dintre Halep și Cîrstea va primi în sferturi replica jucătoarei mai bune a întâlnirii dintre Petra Martic (79 WTA) și Liudmila Samsonova (32 WTA), aspect al tabloului principal care constituie o oportunitate în sine pentru sportiva din țara noastră calificată.

???????? ???????????????????? ???????? @Simona_Halep and @sorana_cirstea will meet for the first time since 2010!???? #IndianWells pic.twitter.com/Kbt0K5rJ7Q

Având securizate cecuri de câte €80,076 pentru prezența în optimile de finală, Simona Halep și Sorana Cîrstea se întâlnesc în meci direct pentru a stabili cine va fi jucătoarea care își va dubla, aproximativ, premiul financiar oferit de organizatorii turneului californian.

€152,355 este cuantumul cecului acordat sfertfinalistelor, cu €72,279 mai mult decât îi va fi acordat învinsei din acest meci.

Situate pe locurile 26 și 27 în ierarhia mondială a tenisului feminin, Simona Halep și Sorana Cîrstea vor decide pe teren, în meci direct, cine va deține supremația tenisului românesc în WTA.

Câștigătoarea partidei va avea un plus de 95 de puncte WTA, număr care îi este suficient Soranei Cîrstea să o devanseze pe Simona Halep, în cazul în care va obține a treia victorie în defavoarea sportivei din Constanța.

Simona Halep va vrea să egaleze scorul meciurilor directe. După primele trei întâlniri, Sorana Cîrstea are avantaj, 2-1, dar cea mai recentă confruntare a avut loc în urmă cu aproape 12 ani, la Cincinnati.

Jucătoarea din Constanța pierdea atunci în favoarea Soranei Cîrstea în finala calificărilor, scor 6-2, 6-4.

Rezultatele meciurilor dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea

Organizatorii vor stabili în cursul zilei de luni, 14 martie ora de start a meciului Simona Halep vs. Sorana Cîrstea. Partida va avea loc între ora 21 a zilei de marți, 15 martie și ora 06 a zilei de miercuri, 16 martie.

Simona Halep and Sorana Cirstea havent played against each other since 2010. They will play on Tuesday and the winner will be the Romanian #1. pic.twitter.com/kqCLPSv0lh