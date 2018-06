Serena Williams, replica de LADY pentru Maria Sharapova. Ce a putut sa scrie rusoaica in cartea ei despre Serena

Serena Williams si Maria Sharapova se dueleaza in optimi la Roland Garros.

Fosta finala la Wimbledon, meciul dintre Serena si Sharapova a ajuns o lupta pentru revenirea in elita tenisului. Din motive diferite.

Serena revine dupa ce a nascut, in timp ce Sharapova nu-si mai gaseste ritmul dupa ce a fost suspendata pentru dopaj.

Acum cele doua rivale se dueleaza in optimile de la Roland Garros, una din cele mai asteptate meciuri de la acest turneu.

Istoria intalnirilor directe e lunga si controversata.

Maria Sharapova i-a alocat Serenei un capitol important din cartea autobiografica intitulata: De neoprit. Viata mea de pana acum.

In carte, Sharapova scrie despre un moment petrecut in vestiar la finala Wimbledon 2004, castigata de rusoaica in fata Serenei.



"Nu cred ca m-a iertat vreodata pentru asta. Am fost martora la un moment de vulnerabilitate. Cred ca Serena m-a urat pentru ca eram pustoaica aia slaba care a batut-o impotriva tuturor sanselor la Wimbledon. Cred ca m-a urat pentru ca i-am luat ceva ce considera ca ii apartine de drept. Cred ca ma ura pentru ca am vazut-o in cel mai jos moment al ei. Dar cel mai mult, cred ca ma ura pentru ca am vazut-o cand plangea. Nu m-a iertat niciodata pentru asta. La nu foarte mult timp de la turneu, am auzit ca i-a spus unui prieten care mi-a zis mie: n-o sa mai pierd in viata mea cu t***a aia mica!", e pasajul controversat din cartea Sharapovei.

Imediat dupa ce s-a calificat in optimi la Roland Garros, Serena a fost intrebata de jurnalistii prezenti la conferinta despre acest text scris de Sharapova, adversara din meciul pentru sferturi.

"Cred ca ce a scris in carte sunt doar vorbe 100% din auzite. Cel putin citatele pe care le-am auzit despre mine. E putin dezamagitor", a comentat Serena.



"Stii, am plans de multe ori in vestiar. Si am vazut si alte jucatoare care plang. E ceva normal. Arata pasiune si dorinta, acea vointa de a intra pe teren si a da ce e mai bun. Era vorba de finala Wimbledon, ar fi fost socant sa nu plang. Sunt o persoana emotionala, port tot timpul lacrimi pe manecile mele. Stii, sunt om. Pentru mine e ceva normal. Cred ca ce se intampla acolo ar trebui sa ramana acolo, nu sa vorbim despre asta intr-un mod nu chiar pozitiv intr-o carte. Dar asta este acum", a spus Serena.

Fosta lidera mondiala e surprinsa de cata atentie a primit din partea Sharapovei in cartea ei autobiografica.

"Cred ca fanii erau entuziasti si isi doreau sa afle mai multe despre ea. Dar cartea era mai mult despre mine. Sincer, am fost surprinsa. Nu ma asteptam sa citesc o carte despre mine. Mi s-a parut foarte interesant. Poate ca m-a admirat foarte mult, poate a fost foarte implicata in cariera mea. Dar nu am sentimente negative fata de ea. Doar ca am fost dezamagita pentru ca a scris din auzite despre mine. Dar cred ca femeile ar trebui sa fie unite, iar succesul uneia sa fie inspiratie pentru alta. Pe mine ma inspira mereu femeile care au succes. Eu stiu ca se descurca bine inaintea incidentului cu droguri, acum mi se pare ca se descurca din nou bine. Nu am resentimente fata de ea", a spus americanca.