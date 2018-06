Primul ATAC VIOLENT la adresa Serenei: "Ieri nu avea nimic! A aflat ca joaca impotriva Mariei si a aparut imediat accidentarea!" Antrenorul care o pune la zid pe Williams

Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Serena Williams a acuzat probleme medicale la mana dreapta si nu a mai intrat pe teren contra rusoaicei.

Andrei Chesnokov, semifinalist la Roland Garros in 1981, actualmente antrenor nu crede in varianta prezentata de sportiva din Statele Unite ale Americii. Tehnicianul rus este de parere ca Serena Williams nu a dorit sa se confrunte cu Sharapova data fiind forma pe care o traverseaza Maria in acest moment.

"Nu vreau sa dau verdicte, nu sunt in pielea Serenei. Dar cand n-ai mai pierdut in fata cuiva de 14 ani, iar Sharapova traverseaza acum o forma excelenta, da de gandit. Maria a trecut categoric de Pliskova, iar in acel moment Serena si-a estimat sansele. Dintr-odata a aparut aceasta accidentare. Cum de ieri nu avea nimic?! Pot doar sa ghicesc. In opinia mea, Serena Williams nu este accidentata. Modul in care a jucat de la inceputul turneului spune tot despre forma ei fizica si despre faptul ca nu are dureri. A reusit sa invinga jucatoare cu potential de top 10, cum ar fi Barty", a declarat Chesnokov in presa rusa.